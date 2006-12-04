Як Янукович скупився у “дьюті-фрі”

Дорогою до Нью-Йорка в ірландському аеропорту ”Шеннон” Віктор Янукович вийшов до журналістів і розповів про мету свого візиту: “Показати американським партнерам, що в Україні найближчим часом буде політична стабільність”, пише газета "Сегодня". Також він сказав, що у нього прекрасні відносини з Президентом України. “Тільки я не філософ, а людина дії”, - пояснив він журналістам різницю між собою і Ющенком.

У магазині “дьюті-фрі” аеропорту прем`єр придбав дві упаковки духів “Опівнічний шарм” від Крістіан Діор (коштують близько 100 доларів за 50 мл), як він сказав, для дружини і невістки, а тещі Віктор Янукович купив різнокольоровий шерстяний плед. З собою урядова делегація везе 200 брошур англійською мовою, присвячених 100 днів уряду Януковича і 100 фотоальбомів на ту саму тему.