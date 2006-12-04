Подання про відміну політреформи вже в КС?

"Наша Україна" направила подання з приводу легітимності політреформи до Конституційного суду.

Як повідомив в інтерв’ю Радіо "Свобода" член фракції БЮТ Андрій Шкіль, БЮТ також передав свої підписи з цього приводу "Нашій Україні".

"Ми зібрали 129 підписів, коли була повна фракція (може зараз хтось відкличе), і передали "Нашій Україні". Я чув інформацію, що "Наша Україна" направила ці підписи до Конституційного Суду", - сказав він.

За словами Шкіля, це повинна була бути спільна позиція БЮТ і "Нашої України".

"Ми дуже не хотіли цього робити лише від нашої фракції, тому що тоді подавалося воно, коли було закрите питання Конституційного Суду", - сказав він.

Депутат зазначив, що БЮТ передав свої підписи "Нашій Україні" приблизно через два тижні після обрання повного складу КС.

Шкіль також повідомив, що подання БЮТ до Конституційного суду щодо неконституційності нинішнього уряду через порушення термінів його формування "буде подано".

"Зрозуміло, воно не подається не через те, що немає підписів, а через те, щоб напрацювати таке формулювання, таким чином формулювати запитання КС, щоб ми отримали відповідь, яка вписувала всі необхідні нормативи. А з іншого боку, не дати можливість Конституційному Суду відповісти розпливчато. Тобто конкретні запитання", - сказав депутат.

Українська правда