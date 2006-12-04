Наша Україна не передавала подання в КС

“Наша Україна” направить подання до Конституційного Суду з приводу легітимності політреформи після затвердження його на Раді партії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Нашої України”.

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що “текст подання до КС від “Нашої України” майже готовий”. “Подання буде внесене до Конституційного Суду тільки тоді, коли керівні органи партії “Наша Україна” його затвердять”, – відзначив він.

“Це рішення політичне, тому воно має бути ухвалене на засіданні політради або Президії “Нашої України”, оскільки готується на виконання рішення ІІ з’їзду партії”, – сказав народний депутат.

При цьому він наголосив: “Поки що не обраний голова Ради партії та не сформована Президія, і це планується зробити на найближчому засідання новообраної Ради партії”.

“Ніхто не буде вносити подання тихенько і тримати це в таємниці від інших”, – запевнив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ. Він також сказав, що з цього проводу буде офіційне повідомлення “Нашої України”.

Станом на 11 годину понеділка, до секретаріату і керівництва фракції “Наша Україна” не надходили підписи від фракції БЮТ стосовно подання до Конституційного Суду з приводу легітимності політреформи. Про це повідомила керівник інформдепартаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ, коментуючи заяви народного депутата Андрія ШКІЛЯ про передачу “Нашій Україні” підписів від БЮТ. “Можливо, БЮТ і обговорював це на засіданні фракції, але відповідні документи поки що передані не були”, – сказала вона.

Як повідомлялося, член фракції БЮТ А.ШКІЛЬ заявив в інтерв’ю Радіо "Свобода", що “Наша Україна" направила подання з приводу легітимності політреформи до Конституційного суду, попередньо отримавши від фракції БЮТ 129 підписів під цим поданням.