Янукович хоче в Америці внести ясність

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ у Вашингтоні має намір внести ясність з низки питань, що можуть виникнути до України.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" у США, куди прибув сьогодні.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що для України важливо підтримувати постійні контакти зі Сполученими Штатами Америки як зі стратегічним партнером. Глава Уряду підкреслив, що у Вашингтоні він має намір внести ясність з низки питань, що можуть виникнути до України.

Зі свого боку українська сторона очікує почути сигнали, які будуть пов`язані зі вступом нашої держави до Світової організації торгівлі, наголосив прем`єр-міністр.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що під час візиту до США, окрім переговорів із високопосадовцями, заплановані зустрічі й з потенційними інвесторами в українську економіку. "Україна має бути передбачуваним партнером, і ми прагнемо це чітко окреслити скрізь у світі - і в Європі, і в Америці", – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ прибув з робочим візитом до США.

Під час візиту заплановані зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з віце-президентом США Річардом ЧЕЙНІ, державним секретарем Кондолізою РАЙС, радником президента США з питань національної безпеки Стівом ХЕДЛІ, міністром енергетики США Самуелем БОДМЕНОМ, сенаторами та конгресменами.

У Вашингтоні прем’єр-міністр України виступить у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ відвідає Нью-Йорк, де візьме участь в інвестиційному форумі, а також проведе зустрічі з керівниками найбільших інвестиційних груп.

За результатами візиту планується підписання двох міжурядових угод. Зокрема, угоди про співробітництво в сферах науки і техніки, а також угоди між Україною і Корпорацією "Виклики тисячоліття".

Візит В.ЯНУКОВИЧА до Сполучених Штатів триватиме до 7 грудня.