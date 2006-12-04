СБУ дозволила Затуліну одноразовий в’їзд

Служба безпеки України дозволила депутату Державної думи Росії, директору Інституту країн СНД Костянтину ЗАТУЛІНУ тимчасовий одноразовий в’їзд на територію України для участі в сьомому засіданні Міжпарламентської комісії із співробітництва Верховної Ради України та Федеральних зборів Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови Служби безпеки України Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, 4 грудня СБУ дозволило К.ЗАТУЛІНУ тимчасово в’їхати на територію України, беручи до уваги те, що його візит в нашу державу має офіційний характер, і він прибув до нашої країни у складі офіційної делегації. При цьому, зауважила М.ОСТАПЕНКО, постанова СБУ про заборону К.ЗАТУЛІНУ в’їжджати в Україну та рішення Апеляційного суду міста Києва, який її підтвердив, надалі залишається в силі.

Сьоме засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України і Федеральних Зборів Російської Федерації відбудеться у Києві 4-6 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ц.р. СБУ прийняла рішення заборонити в`їзд до України депутату Держдуми Росії К.ЗАТУЛІНУ, який брав участь в акціях протесту проти проведення навчань під егідою НАТО у Феодосії.

СБУ мотивувала це рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, спрямованими на руйнування цілісності держави України.