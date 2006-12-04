7 грудня Наша Україна нарешті матиме голову

В.о. голови центрального виконкому партії “Наша Україна” Олександр РОПОТЕНКО заявляє, що Рада партії має відбутися на цьому тижні, 7 грудня.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, О.РОПОТЕНКО також висловив впевненість, що Рада партії цього тижня має обрати керівництво.

“Провести Раду партії за три тижні та обговорити в регіонах кандидатури на голову Ради, голову виконкому та принципи формування Президії – саме таке рішення було ухвалене на минулому засіданні Ради”, - повідомив він.

О.РОПОТЕНКО переконаний, що ці питання мають бути вирішені вже цього тижня, оскільки необхідно приступити до виконання рішень III з’їзду партії. Більшість з них гальмуються саме через відсутність керівництва партії. Крім того, “необхідно планувати діяльність партії на 2007 рік, а також затвердити бюджет партії на наступний рік”, - зазначив О.РОПОТЕНКО.

Рішення, які були прийняті на з’їзді – щодо об’єднання помаранчевих сил, щодо удосконалення конституційної реформи та подання до КС з цього питання. Також було затверджено зміни до Програми партії “Основні програмні цілі та політичні завдання Партії на сучасному етапі. Європейський вибір: незмінність обраного шляху”