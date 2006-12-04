Ющенко обмежений вибором або - або

Легітимність відставки міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА має встановити Конституційний Суд.

Так вважає радник Президента України Ігор КОЛІУШКО, повідомляє “Німецька хвиля”.

На думку І.КОЛІУШКА, зараз можливі два варіанти розвитку подій.

"Заявити, що поки це питання не буде вирішене, Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати обов`язки і всі повинні його сприймати, власне, як повноцінного міністра, а можна - призначити іншого виконуючим обов`язки", - пояснив він.

За його словами, і в урядовому, і в президентському законопроектах про Кабмін закріплено, що члени уряду мають звільнятися лише за поданням відповідно до їх призначення, тобто міністри, призначені за поданням Президента, звільняються також за його поданням.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247 голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.