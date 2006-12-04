Зварич боїться прогнозувати поведінку Януковича у США

Постійний представник Президента України у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ наголошує, що прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ відповідатиме перед главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ за виконання директив делегації України на заходи в рамках робочого візиту прем’єр-міністра до США.

Про це йдеться у коментарі Р.ЗВАРИЧА, оприлюдненому прес-службою “Нашої України”.

“Віктор ЯНУКОВИЧ поїхав до Америки як прем’єр-міністр України”, - зазначив Р.ЗВАРИЧ.

“Він має діяти виключно згідно з директивами, які були затверджені Президентом України, в порядку п.3 ст. 106 Конституції України. В цій нормі сказано, що Президент здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави”, - наголосив Р.ЗВАРИЧ.

“Мені важко прогнозувати, як буде себе поводити Віктор ЯНУКОВИЧ під час свого візиту. У випадку, якщо ці директиви будуть порушені, то він як очільник уряду мав би відповісти перед Президентом. Адже в Конституції записано, що Кабмін відповідальний перед Президентом України”, - підкреслив він.

Сьогодні розпочався робочий візит прем’єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА до США. Він триватиме до 7 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада МЗС України направив ноту Посольству США, в якій повідомив про перенесення візиту В.ЯНУКОВИЧА, запланованого на 3-7 грудня. Головна причина полягала у тому, що директиви для української делегації не були розроблені у визначений указом Президента від 13 листопада термін. 29 листопада директиви були схвалені урядом, після чого перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що питання перенесення візиту формально знято. У той же день Президент затвердив директиви.