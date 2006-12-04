Ющенко тішиться кроками уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО позитивно оцінює ряд кроків уряду щодо бюджетного процесу у 2007 році.

Про це йдеться в заяві Президента з приводу бюджетного процесу-2007, поширеній сьогодні прес-службою глави держави

В заяві Президент В.ЮЩЕНКО відзначив ряд ключових позицій, які уряд врахував під час роботи над проектом Державного бюджету 2007 року.

Насамперед, податкові питання виділено з тіла бюджету в окремі законопроекти, як це і передбачено національним законодавством. «Можливо, ми вперше демонструємо, що податкове законодавство в нас стабільне і не підлягає впливу бюджету наступного року», – сказав В.ЮЩЕНКО.

З тіла бюджету в інший законопроект також винесено всі питання, що стосуються приватизаційних процесів. Президент позитивно відзначив той факт, що до переліку об’єктів приватизації 2007 року за його наполяганням було включено ряд інвестиційно привабливих об’єктів з хорошими на сьогодні активами. Це, зокрема, Укртелеком, Одеський припортовий завод. «Політика 2007 року чітко відрізняє податкову і приватизаційну політику від власне бюджетного процесу», – сказав В.ЮЩЕНКО.

«Великим порозумінням» Президент назвав домовленість з урядом вилучити із законопроекту про бюджет 2007 року механізм урядових гарантій. Він передбачав гарантій на загальну суму близько 17,5 млрд. грн. «По суті, формувався неорганізований дефіцит бюджету», – сказав Президент, нагадавши, що кілька років тому цей механізм призвів до різкого збільшення зовнішнього боргу України, не виплаченого ще й досі. В окремих випадках, якщо це питання виникатиме, його має розглянути парламент і затвердити Президент.

Проект держбюджету передбачає суттєве збільшення фінансування на понад 80 млн. грн. суддівської системи.

Також змінено логіку інвестиційних видатків. На такі пріоритетні національні галузі, як космос і авіацію, виділено 423 млн. грн.

Збільшилася підтримка промисловості (лише на статтю відшкодування відсоткових ставок виділено 274 млн. грн.).

Сільське господарство отримає найбільше коштів за роки незалежності.

На 6,4 млрд. грн. збільшено субвенції місцевим бюджетам. «Це дає можливість значною мірою вирішити ті недофінансування, які було закладено в проекті бюджету 2007 року», – відзначив Президент.

Говорячи про підтримку малого і середнього бізнесу, Президент наголосив, що на компенсаційні програми виділено близько 27 млн. грн.

Крім того, проект бюджету передбачає кошти на придбання гамма-ножа, будівництво льодових палаців у Києві, Львові, Харкові та Донецьку, завершення будівництва виставкового центру в Києві, будівництво меморіального комплексу, який увічнить пам’ять жертв Голодомору 1932-33 рр. та інші соціальні й гуманітарні проекти.

«Таким чином, хочу наголосити, що та велика робота, яку вели експерти уряду і Секретаріату Президента, дала досить позитивні результати», – зазначив Президент.