Наша Україна, БЮТ та регіонали знайшли спільну мову

Зареєстрованим сьогодні в секретаріаті Верховної Ради законопроектом 1011-д “Про парламентську опозицію”, який подали В’ячеслав КОВАЛЬ (фракція “Наша Україна”), Микола КОМАР (фракція Партії регіонів) і Юлія ТИМОШЕНКО (лідер фракції БЮТ), передбачається фінансування діяльності парламентської опозиції із держбюджету за рахунок виділення додаткових коштів на витрати Верховної Ради.

Законопроект підписано і подано одночасно нардепами фракцій Наша Україна, БЮТ та Регіони України. Очевидно, що це й є довгоочікуваний узгоджений варіант. Від БЮТ під законопроектом підписалися Юлія Тимошенко, Олександр Турчинов, Микола Томенко.

Принципи створення парламентської опозиції у документі прописані за зразком принципів створення парламентської більшості. Подання заяви (фракційної чи індивідуальної) на включення до складу парламентської опозиції, та можливість добровільного чи примусового виходу з цього формування.

Парламентській опозиції надається право представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів. Участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю парламентської більшості, Кабінету Міністрів України, органів державної влади (крім судів), їх посадових осіб, а також на щорічну доповідь про результати здійснення парламентського контролю, та публікацію результатів у ЗМІ. На головування у комітетах з питань: свободи слова та інформації; законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; бюджету; Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України; функціонування судочинства; контролю за захистом прав промисловців, підприємців та інвесторів; контролю за дотриманням соціальних стандартів та забезпечення належного рівня життя громадян; за діяльністю державних монополій, національних акціонерних компаній, державних банків та управління державними корпоративними правами; енергетичної безпеки; аграрної політики та земельних відносин; охорони здоров`я, науки та освіти. Та на заміщення посад заступників голів усіх інших комітетів та заступника Голови Верховної Ради України.

Також парламентській опозиції надається право один раз протягом парламентської сесії формувати порядок денний пленарного дня з питань, внесених парламентською опозицією.

За опозицією закріплюється право на співдоповідь під час розгляду

засад внутрішньої і зовнішньої політики України;

проекту Державного бюджету України та про стан виконання Державного бюджету України;

Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

звіту Кабінету Міністрів України;

відповідальності Кабінету Міністрів України відповідно до статті 87 Конституції України;

проекту загальнодержавної програми економічного, науково - технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

усунення Президента України з поста в порядку імпічменту відповідно до статті 111 Конституції України;

висловлення недовіри Генеральному прокурору України;

щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;

щорічного звіту Рахункової палати України;

щорічного звіту Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Також парламентська опозиція має право брати участь у формуванні персонального складу Рахункової палати, Ради Національного банку України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Вищої ради юстиції України шляхом висування кандидатур на посади у цих органах, призначення на які здійснюється Верховною Радою України. У цих та інших призначеннях дотримуватиметься принцип пропорційного представництва, призначення розглядатимуться без обговорення єдиним списком.

Опозиції надається право на фінансування її Секретаріату та на висвітлення її діяльності у засобах масової інформації у рамках державного замовлення Верховної ради на висвітлення її роботи. Також вводиться заборона переривати теле- і радіопрограми про діяльність парламентської опозиції рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями. Впродовж 20 хвилин до і після трансляції таких теле- і радіопрограм забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст теле- і радіопрограми про діяльність парламентської опозиції, давати будь-яку інформацію про парламентську опозицію.