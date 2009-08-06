Ющенко критикує Держкомітет земельних ресурсів за криміналізацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований ситуацією, що склалася з оформленням та видачею державних актів на право власності на землю.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Одеській області.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що минулого тижня доручив уряду поставити крапку в цій ситуації. Основними причинами, які її зумовили, він назвав хабарництво в системі державних земельних органів, надмірну забюрократизованість та навмисну затримку процедури оформлення держактів на право власності на земельні ділянки, а також відсутність ефективного державного цінового контролю щодо послуг із виготовлення землевпорядної документації. На переконання В.ЮЩЕНКА, такі процедури мають бути профінансовані виключно бюджетним коштом і не можуть бути предметом комерційного інтересу.

Президент також вказав на політизацію та криміналізацію системи органів Державного комітету земельних ресурсів. Відтак В.ЮЩЕНКО наголосив на тому, що має відбутися реформа в цій системі органів, щоб зробити земельні відносини більш прозорими і ефективними. Також він має намір із цією метою призначити у Секретаріаті Президента окрему посадову особу, яка займатиметься моніторингом урядової політики щодо землі. «Я маю намір у Секретаріаті призначити особу, яка в рамках компетенції, що є у Президента, здійснюватиме моніторинг роботи органів влади, самоврядування, уряду по даному питанню. Я це збираюся зробити через 8-10 днів», - сказав він.

Глава держави наголосив на тому, що майже 7 млн. осіб, які скористалися правом на приватизацію земельних ділянок, не отримали державні акти на право власності на землю, також не завершена робота з видачі державних актів власникам сертифікатів.

Для вирішення цієї ситуації Президент поставив перед урядом вимогу до кінця цього року завершити оформлення держактів на землю. При цьому відповідна документація та інші процедури мають бути здійснені виключно коштом державного бюджету. «Чому на сьогодні ми маємо кількасот тисяч випадків, коли державний акт на право власності не вручений? Я дав доручення уряду закінчити в поточному році за рахунок фінансів держави видачі та оформлення державних актів власності на землю», - сказав Президент.