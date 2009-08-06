Яценюк: лозинщина і ратушняччина - ланки одного ланцюга

Лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК звертається до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА і міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з вимогою негайно розслідувати факт побиття міським головою Ужгорода Сергієм РАТУШНЯКОМ активістки “Фронту змін”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ініціативи Арсенія ЯЦЕНЮКА “Фронт змін”.

«Я буду тримати цю справу на контролі аж до самого суду і покарання», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

«Це все – ланки одного ланцюга безкарності: лозинщина, ратушняччина. Але я покладу цьому край» - заявив лідер «Фронту змін».

Як повідомлялося, сьогодні в Ужгороді мер міста С.РАТУШНЯК напав на активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

За даними “Фронту змін”, інцидент стався поблизу хімічного факультету Ужгородського Національного університету. Дівчата в інформаційному наметі поширювали серед перехожих друковану продукцію.

"Сергій РАТУШНЯК, який з невідомих причин опинився в цей час поблизу, почав нецензурно ображати дівчат, накинувся на одну з них, вхопив за горло і щосили штовхнув на землю. Після розтрощив намет, сів у машину і поїхав геть", - йдеться в повідомленні.