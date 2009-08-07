«Фронт змін» розповість про напад мера Ужгорода на їхню активістку

Сьогодні о 12.00 розпочнеться прес-конференція голови виконавчого комітету Громадської організації «Фронт змін» Андрій ІВАНЧУКА та голови Закарпатського обласного осередку «Фронту змін» Роберта БРОВДІ з приводу нападу мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА на активістку «Фронту змін».

Прес-конференція відбудеться в прес-центрі Центрального офісу «Фронту змін» за адресою: вул. Верхній Вал, 4-в, 4 поверх.

Акредитація за телефонами: 8 067 789 27 34; 8 050 641 39 23.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін, вчора, 6 серпня, в Ужгороді мер міста С.РАТУШНЯК напав на активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

За даними “Фронту змін”, інцидент стався поблизу хімічного факультету Ужгородського Національного університету. Дівчата в інформаційному наметі поширювали серед перехожих друковану продукцію.

"Сергій РАТУШНЯК, який з невідомих причин опинився в цей час поблизу, почав нецензурно ображати дівчат, накинувся на одну з них, вхопив за горло і щосили штовхнув на землю. Після розтрощив намет, сів у машину і поїхав геть", - йдеться в повідомленні.