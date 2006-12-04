Гаркава подає два позови проти Президента

Ніна ГАРКАВА у вівторок, 5 грудня, збирається подати позовну заяву до одного з київських судів із приводу двох президентських указів про відміну її розпоряджень, підписаних після 8 листопада, і про призначення тимчасово виконуючим обов`язки голови Сумської облдержадміністрації Володимира САБСАЯ.

Про це вона повідомила кореспонденту УНІАН сьогодні в Сумах.

На запитання, до якого саме суду будуть подані заяви, Н.ГАРКАВА сказала, що це вирішать її київські адвокати. «Завтра я привезу ще кілька документів моїм київським адвокатам, і після цього вже вони визначать, до якого саме суду міста Києва будуть подані позовні заяви», - сказала Н.ГАРКАВА. При цьому вона наголосила, що позови будуть складені до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і третьої особи – В.САБСАЯ.

Н.ГАРКАВА також розповіла, що протягом тижня, що пройшов після отримання нею юридичних висновків Міністерства юстиції України з приводу президентських указів, «дотепер з Секретаріату Президента немає жодного документа» з приводу її звільнення з посади голови Сумської ОДА.

Н.ГАРКАВА зазначила, що поки не даватиме ніяких прес-конференцій, оскільки не хоче в цей час зайвого піару навколо свого імені. «Хай все йде в законному порядку», - сказала вона.

Крім того, Н.ГАРКАВА розповіла, що сьогодні її вже вкотре, починаючи з 25 листопада, охорона Сумської ОДА не пускає в приміщення адмінбудівлі. «Сьогодні я знову намагалася прийти в свій кабінет, але міліція мене не пропустила. Охорона порадила зв`язатися телефоном з САБСАЄМ. Набираючи його номера по двох телефонах, зв`язатися з ним не змогла, оскільки він або не брав трубку, або скидав мої виклики».

Завтра Н.ГАРКАВА особисто завезе свої київським адвокатам документи і разом з ними збирається подати позовну заяву до суду.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Президент своїм указом доручив Кабміну внести в тижневий термін подання про звільнення Н.ГАРКАВОЇ з посади голови Сумської ОДА у зв`язку з досягненням граничного віку проходження державної служби.

22 листопада Н.ГАРКАВА заявила, що не вважає себе звільненою з посади губернатора, а указ про її відставку назвала спробою "підставити Президента". Вона розповіла, що 14 листопада, за день до підписання Президентом подання про відставку, Головдержслужба продовжила їй термін держслужби на підставі доручення Кабміну ще на один рік.

Водночас, 24 листопада В.ЮЩЕНКО своїм указом відмінив всі розпорядження голови Сумської ОДА Н.ГАРКАВОЇ, видані після 8 листопада 2006 року.

Крім того, іншим указом Президент доручив першому заступнику голови Сумської державної адміністрації В.САПСАЮ тимчасово виконувати обов`язки голови Сумської ОДА.

28 листопада Н.ГАРКАВА заявила, що Міністерство юстиції визнало незаконним рішення Президента про усунення її від виконання обов`язків голови Сумської обласної державної адміністрації.