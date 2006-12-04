Янукович розраховує попрацювати 5-6 років

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Комітету у закордонних справах Сенату США Річард ЛУГАР з оптимізмом дивляться на розвиток українсько-американських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні журналістам після зустрічі в Конгресі США в Вашингтоні.

Р.ЛУГАР, зауваживши, що це вже не перший візит В.ЯНУКОВИЧА до США і не перша їхня зустріч, наголосив: «Цей візит прем’єр-міністра надихає мене на оптимістичні сподівання».

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що певна історія особистих стосунків дозволила їм відстежити в часі ситуацію, що відбувається в Україні, і вони дійшли до спільних висновків про те, що Україна просувається по шляху демократичного розвитку.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що виклики сьогодення лежать як в площині застарілих питань, так і тих, що проглядаються у майбутньому.

Прем’єр-міністр повідомив, що з Р.ЛУГАРОМ вони обговорили цілу низку питань співробітництва між США і Україною, в тому числі питання енергетичної безпеки; реформування Збройних Сил України та утилізацію застарілих боєприпасів; питання ядерної безпеки.

Наголосивши на важливості стратегічних відносин України з США, В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що найближчим часом сторонам вдасться побудувати дієвий механізм цих стосунків.

Він також підкреслив, що у його уряду є можливість працювати над цим найближчі 5-6 років. «Тому у нас є великий оптимізм», - додав В.ЯНУКОВИЧ.