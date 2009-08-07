Дорогий годинник Патріарха Кирила - це, виявляється, «форма смиренності»

Представники Російської православної церкви висловлюють подив з приводу галасу в ЗМІ навколо дорогого годинника Патріарха Кирила. Нагадаємо, що журналісти побачили на руці Патріарха під час його візиту на Україну годинник марки Breguet вартістю від 28 до 36 тисяч євро. Годинник класичної моделі Breguet - з корпусом з білого золота і ремінцем з шкіри крокодила – потрапили в кадр під час молебня на Володимирській гірці в Києві.

Коментуючи це повідомлення, професор Московської духовної академії протодиякон Андрій Кураєв засумнівався, що Патріарх знає, скільки коштує його годинник. Як пояснив протодиякон, Патріарх по магазинах не ходить, і в значній мірі побут і служіння священнослужителя високого чину обставлені дарованими йому предметами.

"Цілком може бути, що цей годинник був дарований патріархові кимось з президентів тих десятків країн, на території яких наша Церква здійснює свою пастирську діяльність", - припустив отець Андрій.

Протодиякон нагадав, що аналогічні претензії висловлювалися і святому праведному Іоанну Кронштадтському, який закликав вести духовне життя, а сам носив дорогі шовкові ряси. За словами отця Андрія, одного разу отець Іоанн відповів на докори так: "Я довго сумнівався, чи можу залишати у себе такі дорогі подарунки, а потім зрозумів, що якщо я їх віддаватиму, то ображу людей, які ці подарунки мені зробили".

Отець Іоанн роздавав гроші, які йому діставалися як пожертвування, а дорогі предмети залишав собі, щоб не ображати тих, хто йому їх дарував. "Це теж форма смиренності: не стилізувати себе під убогого ченця, а покірливо користуватися тим, що дають тобі люди і Церква, але при цьому серцем не прикипаючи до цих речей", - сказав отець Андрій.

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