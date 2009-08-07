У РПЦ заявляють, що період «церковної безпритульності» для України позаду

Візит Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА до України продемонстрував, що період “церковної безпритульності” для України завершується.

Таку думку в прямому ефірі радіостанції «Російська служба новин» висловив сьогодні професор Московської духовної академії, диякон Російської православної церкви Андрій КУРАЄВ.

«Патріарх (Патріарх КИРИЛ – УНІАН) продемонстрував свою рішучість включити всю Україну, включаючи її Захід, в cферу своєї пастирської уваги; попередній Патріарх жодного разу не з`явився в Україні, а новий Патріарх КИРИЛ туди відразу поїхав – причому поїхав не тільки до тих регіонів, де йому наперед були раді, а й до тих, які є проблемними», - сказав він. «Це означає, що тепер для церковного керівництва РПЦ буде важливий український вектор», - підкреслив А.КУРАЄВ.

За його словами, у зв`язку з візитом Патріарха в Україну «є два шляхи поліпшення - приватні, я б сказав, інтимні, розмови з керівниками держав». «Другий варіант – вплив слова Патріарха, його імені, статусу на громадську думку України; якщо Україна побажає залишитися демократичною країною, то ця громадська думка повинна буде позначитися на результатах виборів і на тому, яку політику проводитимуть уповноважені українським народом політики», - зазначив А.КУРАЄВ.

Слова Патріарха КИРИЛА про можливість одержати також українське громадянство, диякон прокоментував так: «Я не думаю, що це програма дій, я думаю, що такого роду заяви патріарха - це експромт, це означає, що ніякого каменя за пазухою по відношенню до України у патріарха немає».

«Якщо це буде реалізовано, треба зрозуміти, що цим буде створений прецедент для мільйонів громадян України; якщо з`явиться інститут подвійного громадянства, може дуже серйозно змінитися сам клімат в Україні», - зазначив А.КУРАЄВ.

А.КУРАЄВ також зазначив, що Патріарха КИРИЛА під час його візиту в Україну пробували залякати. “І не тільки прихильники Філарета і українського Президента. А й серед наших священнослужителів в Україні також є люди, які бажали б, щоб патріарх в Україні не з`являвся. А бажано, щоб скоріше відпустив би їх в автономне плавання”, - зазначив диякон.