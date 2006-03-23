”Наша Україна” починає полювання на авторів фальшивок

«Наша Україна» притягне до відповідальності авторів двійника газети «Так» та попереджає про появу його дубля в день виборів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна". За даними прес-служби, в Харкові впродовж кількох днів поширюється фальшивий номер газети «Так!». Прийом «газета-двійник» часто використовується в передвиборчих технологіях, але раніше за це ніхто не намагався притягти до відповідальності.

Видавець газети «Так!» ТОВ«Українські медіа ресурси» звернувся з заявою до генерального прокурора України, повідомив директор підприємства Денис ДЕНИСЕНКО.

В заяві йдеться про те, що в реквізитах двійника вказано, що видавцем цієї газети є ТОВ «Українські медіа ресурси», а надрукована вона в ТОВ «Юверс», якого взагалі не існує.

«Ми подали до прокуратури позов з вимогою розібратися, знайти та покарати людей, які намагаються дискредитувати видавця та засновника видання, яким є партія «Наша Україна», - сказав Д.ДЕНИСЕНКО.

«Двійник спрямований проти діючого мера Харкова Володимира ШУМИЛКІНА. Ми припускаємо, що до цього може бути причетний штаб ще одного кандидата в мери - пана Михайла Добкіна, представника відомої політичної сили», - зазначив він.

Д.ДЕНИСЕНКО також розповів, що “за дивним збігом обставин одразу після виходу цієї газети, під час теледебатів Арсена АВАКОВА, діючого губернатора Харківщини та Євгена КУШНАРЬОВА останній чомусь згадав саме цю фальшивку, звинувативши «Нашу Україну» в проявах націоналізму”.

Також Д.ДЕНИСЕНКО повідомив, що в одній з київських типографій вже віддруковано другий номер фальшивки - двійника газети «Так». «Ця газета буде розповсюджуватись у суботу та неділю, коли агітацію заборонено», - зазначив Д.ДЕНИСЕНКО.