Янукович про зиму в Європі, політичні торги і альтернативу російському газові

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна буде надійним партнером у сфері транспортування енергоресурсів до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи із доповіддю у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

«Сьогодні українські газосховища заповнені, і я можу стверджувати: європейські споживачі будуть забезпечені взимку необхідними обсягами природного газу», – зокрема, заявив В.ЯНУКОВИЧ, наголосивши при цьому, що енергетична політика України відповідатиме світовим стандартам.

Крім того, прем’єр підкреслив, що нині за рахунок відновлення конструктивного діалогу з Росією Україні вдалося вирішити питання про забезпечення України необхідною кількістю газу за максимально ефективною ціною – 130 доларів за 1 тис. кубометрів на кордоні.

«З огляду на критику, що подекуди лунає, з усією відповідальністю хочу наголосити: предметом наших переговорів були виключно питання енергозабезпечення, жодних політичних торгів ми не вели і не ведемо», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, не відповідає дійсності «і спекуляції навколо можливої зміни власника газотранспортної системи України». При цьому прем’єр вкотре наголосив, що питання зміни власника газотранспортної системи не стоятиме на порядку денному, і що ця позиція є спільною і принциповою як для уряду, так і для Президента та основних політичних сил в парламенті.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україна зацікавлена в побудові додаткових маршрутів транспортування енергоносіїв з каспійського басейну, Росії, території України. «Зважаючи на масштабність таких проектів, ми вітали б створення для їх реалізації міжнародних консорціумів, залучення іноземних партнерів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що уряд сьогодні працює над створенням проектів з розробки нових родовищ вуглеводнів з близькими і дальніми сусідами України.

«Ми порушили це питання перед Росією і ведемо конкретні переговори з Казахстаном і Азербайджаном, крім того, працюємо над відновленням втрачених позицій в Туркменістані та Узбекистані», - зазначив прем’єр.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що сьогодні в уряду немає жодних застережень щодо постачань Росією енергоносіїв до України і до Європи. Крім того, підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, Росія зацікавлена у збільшенні обсягів постачання газу до Європи, і в цьому контексті зараз український уряд працює над тим, як модернізувати дільницю газотранспортної системи «Богородчани-Ужгород» протягом 2007-2008 років, що дасть можливість збільшити обсяг поставок газу в Європу приблизно на 20 млрд. кубометрів – як російського, так і країн Прикаспійського басейну. В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що питання диверсифікації енергопостачання є безумовним пріоритетом уряду, і сьогодні він працює над тим, щоб у найближчому майбутньому Україна мала ще одне окреме джерело постачання енергоносіїв з країн Прикаспійського басейну. В цьому контексті В.ЯНУКОВИЧ згадав проект «Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ».

Водночас, відповідаючи на запитання після свого виступу, які стосувалися діяльності компанії «РосУкрЕнерго», В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що сьогодні головним партнером України в цьому питанні є «Газпром».

«Підприємці, про яких ви сказали (компанія «РосУкрЕнерго»), вони є партнерами «Газпрому», і це питання, яке нам, як кажуть, досталося в спадщину. Але ми не бачимо на сьогоднішній день нічого поганого в цьому», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що поки що механізм постачання газу і формування ціни на нього забезпечується прозоро. «І це головне», - додав він, водночас підкресливши, що уряд уважно стежить за цим питанням.