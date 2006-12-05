Янукович компліментів для Райс не шкодував

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ зізнався державному секретарю Кондолізі РАЙС, що вона справила на нього велике враження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора після завершення зустрічі з держсекретарем США.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи вдалося йому справити враження на К.РАЙС, В.ЯНУКОВИЧ відповів: “Вона на мене справила враження, я вам кажу”.

Він висловив захоплення енергійністю цієї жінки, яка їздить по світу і займається дуже важливими державними справами. “І я про це сказав особисто”, - зазначив прем’єр.