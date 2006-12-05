У Брюсселі Янукович не збрехав

У Вашингтоні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підтвердив позицію українського уряду з приводу НАТО, озвучену ним у Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора після зустрічі з державним секретарем США Кондолізой РАЙС, відповідаючи на питання УНІАН.

“Я підтвердив ту позицію, яка була і яка залишається, яку ми озвучили в Брюсселі”, - зокрема, сказав В.Януковіч.

При цьому прем`єр підкреслив, що позиція України з приводу інтеграції в НАТО “така, яка вона є”. “Тому ми сказали правду в Брюсселі і підтвердили у Вашингтоні”, - додав В.Янукович.

За його словами, не може бути дві або три правди. “Вона повинна бути одна – і у Вашингтоні, і в Брюсселі, і в Москві, і, безумовно, в Києві”, - сказав прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, виступаючи 14 вересня на засіданні Комісії УКРАЇНА-НАТО в Брюсселі, В.Янукович відокремив питання про членство в НАТО від “нормальної взаємовигідної співпраці” з Альянсом. Як зазначив прем`єр, “ми досягли головного – відокремили питання про членство в НАТО від нормальної взаємовигідної співпраці з Альянсом. Це ключовий орієнтир для подальшої роботи уряду у напрямі відносин з Альянсом. Відтепер питання про входження України в НАТО вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі. Час покаже, коли виникне необхідність його проведення”.

В той же час, після засідання В.Януковіч заявив про неготовність України починати виконання Плану дій для отримання членства в НАТО. «Ми пояснили, що із-за політичної ситуації в Україні ми повинні узяти паузу. Прийде час, коли буде ухвалено остаточне рішення», - сказав В.Януковіч.

19 вересня Верховна Рада України 242 голосами прийняла ухвалу, якою підтримала позицію В.Януковича, висловлену їм 14 вересня в Брюсселі щодо взаємовигідної співпраці «УКРАЇНА-НАТО».