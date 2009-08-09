Новий етап конфлікту довкола монастиря в Києві

У Свято-Троїцькому Китаївському монастирі заявляють про захоплення невідомими приміщень, що належать обителі.

Про черговий майновий конфлікт, що стався 8 серпня на території Свято-Троїцького Китаївського чоловічого монастиря, повідомив УНІАН намісник монастиря архімандрит ПРОХОР (КОСТЮЧЕНКО).

За його словами, на території, що належить монастирю, зібралася група невідомих, яка провела мітинг, і “за підтримки правоохоронних органів вчинила самозахоплення приміщення за адресою вул. Китаївська, 32/5, де проживає братія обителі, - двоє ченців”.

При цьому отець ПРОХОР зазначив, що представникам монастиря не було пред’явлено жодних документів.

Як зауважив священнослужитель, “невідомі за допомогою болгарки вирізали двері і буквально вдерлися в приміщення”. О.ПРОХОР пояснив, що “в цей час братія монастиря була зайнята своїми безпосередніми обов’язками. Дізнавшись про те, що відбувається, ченці хотіли припинити безчинство”. Але, як наголосив о.ПРОХОР, «ми ухвалили рішення не вступати в конфлікт».

“Місце події оточили люди, що проживають на території монастиря. На прохання пояснити, що відбувається, ченцям запропонували звертатися в правоохоронні органи, зокрема до суду. В цей час у приміщення за адресою вул. Китаївська, 32/5, були вставлені інші двері, незважаючи на те, що там продовжує знаходитися майно братії Свято-Троїцького Китаївського чоловічого монастиря”, - сказав священнослужитель.

Він підкреслив, що наразі братію не пускають до приміщення.

Намісник також сказав, що зараз на території монастиря незаконно, за його словами, проживають особи, які, за його припущенням, орендують житло у мешканців, що мали прописку до того, як комплекс був переданий державою у власність монастиря.

Він нагадав, що «у 2002 році за рішенням Кабінету міністрів весь майновий комплекс разом з наземними і підземними комунікаціями був переданий монастирю. Є всі документи з гербовими печатками. Люди, які проживали тут до рішення уряду, отримали квартири, і, мабуть, здають існуюче тут житло в оренду”. За його словами, “з`являються нові жителі, ми їх не чіпаємо, подали до суду, і чекаємо його рішення”.

Як сказав намісник монастиря, ті, хто зрізав двері, не йдуть на контакт з представниками монастиря, не спілкуються і нічим не мотивують свої дії. «Ми розцінюємо це як беззаконня. За наявності документів нам говорять, що ми не маємо прав», - підкреслив він і додав, що монастир закликає представників влади України втрутитися в ситуацію і, врешті-решт, припинити це безчинство.

Щодо приміщення по вул. Китаївська, 32/5, то намісник монастиря уточнив, що раніше за цією адресою проживала жінка, після її смерті - півроку тому - за її майном ніхто не звернувся і воно зберігається на території обителі, в правоохоронні органи були передані відповідні документи, згідно з яким родичам померлої пропонувалося забрати майно. Але, за словами намісника монастиря, за майном ніхто не звертався. Також отець ПРОХОР повідомив, що була створена спеціальна комісія за участю родичів померлої та дільничного інспектора. Після складення відповідного акта-опису майна в будинку був зроблений капітальний ремонт, і до нього вселилася братія монастиря, яка, за його словами, має відповідну реєстрацію за даною адресою.

Конфлікт, що виник сьогодні, вочевидь, був ініційований, як припустив священнослужитель, сином померлої жінки, який вирішив пред`явити майнові претензії монастирю. «Міліція нам сказала, що у цього чоловіка є прописка, у такому разі ми запропонували йому жити з братією. Такий перебіг справи його не влаштував», - сказав отець ПРОХОР.

Між тим деякі ЗМІ сьогодні повідомили, що мешканці Китаївської пустині звинувачують ченців Свято-Троїцького чоловічого монастиря у захопленні будинку 20-річного юнака. За їх словами, юнака відразу після похорону його матері у грудні 2008 року ченці “викинули з будинку разом з речами”.

Війна за пустинь триває з 90-х років. У 2002 році монастирю рішенням Кабміну був переданий весь монастирський цілісний комплекс, у тому числі житлові будинки. Вже за кілька місяців районна рада поновила справедливість в інший бік і повернула будинки в комунальну власність.

Разом з тим у монастирі впевнені, що рішення районної ради не може скасувати постанови Кабміну. За словами церковнослужителів, про житло для мешканців будинків повинна подбати держава.

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