Патріарха Кирила проситимуть вплинути на Свято-Троїцький монастир

Представники підприємства “Київська овочева фабрика” і Благодійного Фонду «Допомога обдарованим дітям» проситимуть Предстоятеля Російської православної церкви Патріарха Московського Кирила вплинути на своїх підлеглих – представників Свято-Троїцького чоловічого монастиря у Києві (Китаївська пустинь), які незаконно заволоділи землею згаданої фабрики, на якій мав бути споруджений центр позашкільного дозвілля дітей.

Про це УНІАН повідомили представники зазначених організацій, які сьогодні провели акцію протесту біля Китаївської пустині у Києві

Учасники акції вирішили звернутися до Патріарха зі скаргою і клопотанням і засудили незаконне силове заволодіння представниками монастиря, який належить до Української православної церкви Московського патріархату 25,5 га землі, що перебуває в офіційному землекористуванні Київської овочевої фабрики.

Згідно з офіційною заявою про наміри між фабрикою та Благодійним Фондом «Допомога обдарованим дітям», на цій території мав бути споруджений дитячий центр позашкільного дозвілля.

За словами протестантів, конфлікт, який триває більше року, перейшов у фазу загострення, коли представники монастиря захопили земельну власність, завели туди важку будівельну техніку і розпочали капітальні роботи зі зведення цегляних парканів і фундаментів під невідомі об’єкти, а також виставили недержавну охорону.

Із джерел, поінформованих про плани монастирського керівництва, стало відомо, що на захоплених територіях будується автостоянка і облаштовується територія під цвинтар (за чинними санітарно-гігієнічними нормами цвинтаря там бути не може), крім того, на деяких інших ділянках планують будувати житлові та господарські об’єкти.

Постраждалі від цих незаконних дій також проведуть 24 липня акцію протесту і брифінг для преси у Києво-Печерській Лаврі, щоб привернути до цієї проблеми увагу Митрополита Володимира (Сабодана) і вимагатимуть від нього як від Предстоятеля УПЦ МП особисто втрутитися у ситуацію й зупинити протиправні дії своїх підлеглих.