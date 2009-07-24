Митрополит Володимир вислухав, що робиться в Китаївській пустині

Ініціативна група жителів Голосіївського району м. Києва та представники Благодійного фонду «Допомога обдарованим дітям», які вважають себе постраждалими від неправомірних дій із захоплення земельних ділянок керівництвом Свято-Троїцького чоловічого монастиря (Китаївська пустинь), провели сьогодні акцію протесту в Києво-Печерській Лаврі.

Пікетування були скероване на те, щоб привернути до проблеми увагу Предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Митрополита Володимира, повідомив УНІАН адвокат Олександр ДАНИЛЮК, який представляє інтереси Благодійного фонду «Допомога обдарованим дітям» та жителів Голосіївського району.

За його словами, під час акції відбулося активне спілкування із мирянами та духовенством, котрі у більшості виявились обізнаними із обставинами справи й висловили свою підтримку учасникам пікетування.

Представників ініціативної групи у своїй резиденції особисто прийняв Митрополит Володимир, ознайомився із їхнім листом-клопотанням, на якому зробив власноручний припис і благословив на вирішення проблеми законним шляхом, повідомив О.ДАНИЛЮК.

За словами адвоката, після закінчення акції була підготовлена й передана до прокуратури Києва заява про злочин із вимогою порушити кримінальну справу за ст.197-1 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальне покарання за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Протестуючі також прийняли рішення не припиняти публічних акцій і наступне пікетування розпочати о 9.00 27 липня на Володимирській гірці під час перебування там глави Російської православної церкви Патріарха Кирила, з метою передати Предстоятелю РПЦ свої вимоги.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня у Києві, біля Свято-Троїцького чоловічого монастиря (Китаївська пустинь), відбулася акція протесту. Її учасники засудили незаконне силове заволодіння представниками монастиря 25,5 га землі, що знаходиться в офіційному землекористуванні Київської овочевої фабрики. Згідно з офіційною заявою про наміри між фабрикою та Благодійним фондом «Допомога обдарованим дітям», на цій території мав бути споруджений дитячий центр позашкільного дозвілля. Конфлікт, що розвивався більше року, перейшов у вирішальну фазу, коли у травні представники монастиря за підтримки озброєної охоронної структури захопили чужу земельну власність, завели туди важку будівельну техніку й розпочали капітальні роботи зі зведення цегляних парканів та фундаментів під невідомі об’єкти. Із джерел, поінформованих про плани монастирського керівництва, стало відомо, що на захоплених територіях будується автостоянка та облаштовується територія під цвинтар (за чинними санітарно-гігієнічними нормами, цвинтаря там бути не може), на інших ділянках планують будувати житлові та господарські об’єкти.