Відкриється Всеукраїнський молодіжний Саміт ООН

14-00 - Відбудеться офіційна церемонія відкриття Всеукраїнського молодіжного Саміту ООН 2006: «Розвиток волонтерства та соціального партнерства в Україні», в якій візьмуть участь: постійний координатор системи ООН в Україні Френсіс М.О’Доннелл, в.о. міністра у справах сім’ї, молоді та спорту України Юрій Павленко, народний депутат України, голова Комітету з питань науки і освіти Катерина Самойлик, Посол доброї волі Програми розвитку ООН для молоді Святослав Вакарчук (“Український дім”,вул. Хрещатик, 2). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (050) 800-01-67; е-mail: press@ids.org.ua.