Українська діаспора в США влаштувала Януковичу бойкот

Представники українських емігрантських організацій у США закликали всіх українців, що живуть в Америці, бойкотувати візит прем`єра Віктора Януковича.

Про це йдеться в заяві громадської організації українців, що живуть в Америці "Помаранчева хвиля", пише Комерсант-Україна.

Членам діаспори запропоновано "критично реагувати на візит Віктора Януковича за допомогою американських і українських засобів масової інформації", а також "відмовитися від усіляких зустрічей і банкетів".

Члени "Помаранчевої хвилі" звинуватили Януковича в "узурпації влади як у зовнішньій, так і у внутрішній політиці", а також у тому, що він "почав політичну розправу над міністрами, які відстоювали принципи демократії, незалежності, свободи і справедливості".

Звільнення міністра закордонних справ Бориса Тарасюка, з яким Янукович останнім часом відкрито конфліктував, названо в зверненні "загрозою демократичним процесам у країні".

"Український народ не заслужив, щоб на міжнародному рівні незалежну Україну представляв чиновник, який безсоромно фальсифікував президентські вибори 2004 року, не понісши за це покарання, який не засудив злочину комуністичного режиму проти української нації – голодомор, який підтримує пропозицію про надання російській мові статусу другої державної, для якого незрозумілі ідеї націоналізму, патріотизму і честі", – йдеться в зверненні членів "Помаранчевої хвилі" до української діаспори.

Українська правда