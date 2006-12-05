Затулін чхає на свій статус

Депутат Державної думи Росії, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН вважає неправомірним заборону СБУ на в’їзд йому до України і наголошує, що і надалі має намір відвідувати нашу країну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

К.ЗАТУЛІН наголосив, що всі питання відносно дозволу одноразово відвідати Україну журналісти мають ставити до представників СБУ.

«Задавайте питання СБУ, що воно думає з цього приводу», - сказав К.ЗАТУЛІН.

При цьому він наголосив, що ніколи не був причетний до порушення українського законодавства.

«Я взагалі законослухняний громадянин», - сказав він.

При цьому К.ЗАТУЛІН наголосив, що йому «смішно і сумно, коли Україна вводить неприпустиму практику заборони відвідання України парламентаріями та громадськими діячами».

За його словами, РФ, зі свого боку, ніколи не застосовувала до українських політиків подібної практики.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ц.р. СБУ прийняла рішення заборонити в`їзд до України К.ЗАТУЛІНУ, який брав участь в акціях протесту проти проведення навчань під егідою НАТО у Феодосії. СБУ мотивувала це рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, спрямованими на руйнування цілісності держави України.

4 грудня СБУ дозволила К.ЗАТУЛІНУ тимчасовий одноразовий в’їзд на територію України для участі в 7-му засіданні Міжпарламентської комісії із співробітництва Верховної Ради України та Федеральних зборів Російської Федерації, яке відбудеться у Києві 4-6 грудня.

Прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що дозвіл надано з огляду на те, що візит К.ЗАТУЛІНА до України має офіційний характер, і він прибув у складі офіційної делегації. При цьому постанова СБУ про заборону К.ЗАТУЛІНУ в’їжджати в Україну та рішення Апеляційного суду міста Києва, який її підтвердив, надалі залишається в силі.