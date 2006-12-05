Литвин розробляє нову стратегію

У Києві відкрився IX з’їзд Народної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до порядку денного з’їзду, з доповіддю «Про політичний момент та завдання Народної партії» виступить голова партії, екс-голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Після цього делегати з’їзду заслухають інформацію ревізійної комісії, а також розглянуть нову редакцію програми і статуту Народної партії.