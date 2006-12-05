Литвин розробляє нову стратегію

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12:40, 05 грудня 2006
Політика
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У Києві відкрився IX з’їзд Народної партії

У Києві відкрився IX з’їзд Народної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до порядку денного з’їзду, з доповіддю «Про політичний момент та завдання Народної партії» виступить голова партії, екс-голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Після цього делегати з’їзду заслухають інформацію ревізійної комісії, а також розглянуть нову редакцію програми і статуту Народної партії.

 

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