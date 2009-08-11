МЗС РФ просить не драматизувати ситуацію навколо посла в Україні

У МЗС РФ закликають не драматизувати ситуацію навколо відстрочення приїзду нового посла РФ в Україну. Про це повідомив " РІА Новости " у вівторок статс-секретар, заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін.

Президент Росії Дмитро Медведєв відклав приїзд нового посла Росії в Україну через "антиросійський курс українського керівництва". Про це глава російської держави сповістив президента України Віктора Ющенка у відкритому посланні. Новим послом Росії на Україні затверджений Михайло Зурабов. Український МЗС вже повідомив Росію про згоду на призначення Зурабова на цей пост.

За словами Карасіна, в посланні президента РФ дається характеристика тим складнощам, з якими в російсько-українських відносинах доводиться стикатися в останні роки.

"Ці складнощі носять системний характер. Послання направлене на те, щоб українська сторона теж перейнялася стурбованістю, і можна було разом виправити всі ці недоліки. Що стосується останнього інциденту і прийнятого Україною абсолютно неспровокованого і недоречного рішення про те, щоб вислати двох старших дипломатів РФ - це, звичайно, дуже отруїло атмосферу наших двосторонніх відносин", - сказав Карасін.

"Президент прийняв рішення відкласти приїзд в Україну нового посла, а терміни будуть визначені пізніше з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин", - повідомив дипломат.

Відповідаючи на запитання, чи може приїзд нового посла РФ до Києва відбутися лише після президентських виборів, які в Україні відбудуться в січні 2010 року, Карасин заначив, що "це надміру трагічна тональність".

"На мій погляд, я б не став інтерпретувати це однозначно. Це ваші аналітики далеко йдуть", - сказав він.

Як заявив заступник глави МЗС РФ, для нормалізації відносин українській стороні потрібно "просто в нормальному, добросусідському і конструктивному ключі розглядати всі існуючі питання".

"А таких питань - багато. Деякі з них вирішуються, але інші штучно заганяються в безвихідь. Це й гуманітарний блок питань, це й загальна орієнтація на вступ до НАТО, це й складнощі штучні з приводу використання газотранспортної системи. Це і непривабливе ставлення до наших російських бізнесменів та інвесторів. Вчитися потрібно у нашого патріарха, який приїхав в Україну з любов`ю і добром...", - сказав заступник міністра закордонних справ Росії.