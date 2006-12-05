Затулін чекає вибачень від СБУ

Депутат Державної думи РФ Костянтин ЗАТУЛІН вважає, що Служба безпеки України та політики, які лобіювали питання щодо заборони йому в’їзду в Україну, мають принести свої вибачення за такі дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

К.ЗАТУЛІН наголосив, що рішення про заборону на в’їзд не носить жодних об’єктивних обставин. «Я, звичайно, вдячний тим людям, які знайшли в собі мужність і розум для того, щоб не створювати з цього проблему, але, за великим рахунком, вибачитися треба тим людям, які приймали такі рішення. Вибачитися треба СБУ і тим політикам, які лобіювали таке рішення», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Він також висловив сподівання, що вже найближчим часом проблема, пов’язана із забороною йому на в’їзд до України, буде вирішена. «Сподіваюся, що український суд об’єктивно розбереться в цій ситуації», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ц.р. СБУ прийняла рішення заборонити в`їзд до України К.ЗАТУЛІНУ, який брав участь в акціях протесту проти проведення навчань під егідою НАТО у Феодосії. СБУ мотивувала це рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, спрямованими на руйнування цілісності держави України.

4 грудня СБУ дозволила К.ЗАТУЛІНУ тимчасовий одноразовий в’їзд на територію України для участі в 7-му засіданні Міжпарламентської комісії із співробітництва Верховної Ради України та Федеральних зборів Російської Федерації, яке відбудеться у Києві 4-6 грудня.

Прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що дозвіл надано з огляду на те, що візит К.ЗАТУЛІНА до України має офіційний характер, і він прибув у складі офіційної делегації. При цьому постанова СБУ про заборону К.ЗАТУЛІНУ в’їжджати в Україну та рішення Апеляційного суду міста Києва, який її підтвердив, надалі залишається в силі.