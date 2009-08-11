Антиукраїнська кампанія Медведєва (відео)

12:47, 11 серпня 2009
Політика
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Звернення до Ющенка

Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ вважає політику України в роки президентства В.ЮЩЕНКА відходом від принципів дружби і партнерства з Росією. Про це сказано в зверненні Д.МЕДВЕДЄВА до глави Української держави, текст якого розміщений на сайті Президента РФ.

Президент Росії також зробив відповідну заяву у своєму відеоблозі.

 

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