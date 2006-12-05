Литвин намірився обігнати Регіони, БЮТ і Нашу Україну

14:05, 05 грудня 2006
Політика
983

З’їзд сьогодні не закриють

Голова Народної партії Володимир ЛИТВИН заявляє, що партія має бути рівновіддаленою від усіх політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у виступі на IX з’їзді Народної партії, що проходить у Києві.

«На нинішньому етапі ми повинні демонструвати і дотримуватись рівновіддаленості від усіх політичних сил на загальноукраїнському рівні», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, Народна партія може йти на тактичні союзи для вирішення місцевих проблем в інтересах людей.

Як вважає В.ЛИТВИН, необхідно «розпочати активну підготовчу роботу до участі у (виборчій) кампанії, зробивши відповідні висновки як із попередньої кампанії (парламентських виборів-2006), так і з участі партії у виборах мерів міст».

Також, за його словами, потрібно підвищувати довіру до Народної партії, «не соромитись належності до партії і визначитись, хто з партією, а хто просто відсиджується у партії».

Також В.ЛИТВИН закликав до активізації роботи лідерів партії. За його словами, необхідно на наступному етапі з’їзду прозвітувати про роботу у післявиборчий період. «Це дозволить партії стати провідною політичною силою в Україні», - переконаний В.ЛИТВИН.

На початку з’їзду делегати погодились з пропозицією В.ЛИТВИНА не закривати сьогодні IX з’їзд і провести його другий етап навесні наступного року.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter