Литвин намірився обігнати Регіони, БЮТ і Нашу Україну
З’їзд сьогодні не закриють
Голова Народної партії Володимир ЛИТВИН заявляє, що партія має бути рівновіддаленою від усіх політичних сил.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у виступі на IX з’їзді Народної партії, що проходить у Києві.
«На нинішньому етапі ми повинні демонструвати і дотримуватись рівновіддаленості від усіх політичних сил на загальноукраїнському рівні», - сказав В.ЛИТВИН.
За його словами, Народна партія може йти на тактичні союзи для вирішення місцевих проблем в інтересах людей.
Як вважає В.ЛИТВИН, необхідно «розпочати активну підготовчу роботу до участі у (виборчій) кампанії, зробивши відповідні висновки як із попередньої кампанії (парламентських виборів-2006), так і з участі партії у виборах мерів міст».
Також, за його словами, потрібно підвищувати довіру до Народної партії, «не соромитись належності до партії і визначитись, хто з партією, а хто просто відсиджується у партії».
Також В.ЛИТВИН закликав до активізації роботи лідерів партії. За його словами, необхідно на наступному етапі з’їзду прозвітувати про роботу у післявиборчий період. «Це дозволить партії стати провідною політичною силою в Україні», - переконаний В.ЛИТВИН.
На початку з’їзду делегати погодились з пропозицією В.ЛИТВИНА не закривати сьогодні IX з’їзд і провести його другий етап навесні наступного року.