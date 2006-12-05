Литвин намірився обігнати Регіони, БЮТ і Нашу Україну

Голова Народної партії Володимир ЛИТВИН заявляє, що партія має бути рівновіддаленою від усіх політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у виступі на IX з’їзді Народної партії, що проходить у Києві.

«На нинішньому етапі ми повинні демонструвати і дотримуватись рівновіддаленості від усіх політичних сил на загальноукраїнському рівні», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, Народна партія може йти на тактичні союзи для вирішення місцевих проблем в інтересах людей.

Як вважає В.ЛИТВИН, необхідно «розпочати активну підготовчу роботу до участі у (виборчій) кампанії, зробивши відповідні висновки як із попередньої кампанії (парламентських виборів-2006), так і з участі партії у виборах мерів міст».

Також, за його словами, потрібно підвищувати довіру до Народної партії, «не соромитись належності до партії і визначитись, хто з партією, а хто просто відсиджується у партії».

Також В.ЛИТВИН закликав до активізації роботи лідерів партії. За його словами, необхідно на наступному етапі з’їзду прозвітувати про роботу у післявиборчий період. «Це дозволить партії стати провідною політичною силою в Україні», - переконаний В.ЛИТВИН.

На початку з’їзду делегати погодились з пропозицією В.ЛИТВИНА не закривати сьогодні IX з’їзд і провести його другий етап навесні наступного року.