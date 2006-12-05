Литвин: якщо КС прикладе вухо до землі - можливі варіанти

Колишній голова Верховної Ради, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає, що Конституційний Суд, у разі об’єктивного розгляду питання, може скасувати політреформу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам сьогодні у ході IX з’їзду Народної партії.

За словами В.ЛИТВИНА, “коли чуєш” з табору прихильників відміни конституційної реформи, що вже подали подання до Конституційного Суду щодо відміни політреформи, а потім інші представники цього табору говорять, що цього не було, то, “мабуть, немає впевненості, чи не розчистить відміна політреформи дорогу для інших людей, які отримають надзвичайно широкі повноваження”.

Як сказав В.ЛИТВИН, “якщо КС буде працювати у вакуумі, читати виключно Конституцію і власні рішення, то він вимушений буде відмінити те рішення, яке приймалось”, а якщо він буде “прикладати вухо до землі” і слухати, що там “гомонять політики” та оцінювати політичні наслідки правового рішення, тоді можливі варіанти.