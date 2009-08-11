Від заяви Медведєва Ющенко тільки виграє

Заява президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА про антиросійську політику українського керівництва в нинішній політичній ситуації “може зіграти на користь” Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Севастополі Сергій ТІГІПКО, відповідаючи на запитання журналістів.

Разом з тим, на думку С.ТІГІПКО, «ЮЩЕНКО піде, вже недовго залишилося. Він зрозумів, що країні не потрібний, і тому сьогодні маніпулює настроями націонал-патріотів, намагаючись їх консолідувати». «Це не працює на об`єднання країни, але таким чином він готується до наступних парламентських виборів», - вважає політик.

С.ТІГІПКО також вважає, що 5 років президентського правління В.ЮЩЕНКА були для країни фактично втрачені. «Країна перебуває на ескалаторі, що рухається вниз. Якщо ти хочеш рости, ти маєш рухатися швидше за цей ескалатор. Але всі ці 5 років нас стрімко несло вниз», - сказав він. На думку політика, у В.ЮЩЕНКА було досить можливостей, аби вивести країну на новий рівень розвитку, проте той ними не скористався, і в результаті розгубив весь кредит довіри виборців.

С.ТІГІПКО також наголосив важливість шанобливого ставлення до історії, спільних перемог і трагедій українського і російського народів, при цьому закликав українську владу не мусирувати сумні сторінки минулого, а концентруватися на перспективах майбутнього.

«До минулого слід ставитися з повагою, а дивитися потрібно вперед. На колекціонуванні черепків і роз`єднанні суспільства майбутнього не побудуєш. Історія віддасть кожному за заслугами», - сказав С.ТІГІПКО.