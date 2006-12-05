На місце Безсмертного вже є 6 чоловік

Регіональні осередки партії “Народний Союз Наша Україна” визначили шість кандидатів на посаду голову Ради партії.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, ними стали Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, Петро ПОРОШЕНКО, Юрій ЄХАНУРОВ, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, Петро ОЛІЙНИК та Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.

Водночас регіональні осередки Чернігівської, Харківської та Львівської областей просять Президента Віктора ЮЩЕНКА назвати свою кандидатуру на посаду голови Ради партії.

Севастопольська міська організація "Нашої України" рекомендує на посаду голови Ради партії Р.БЕЗСМЕРТНОГО. Водночас Луганська обласна організація висунула Р.БЕЗСМЕРТНОГО та П.ПОРОШЕНКА на цю посаду.

Житомирська “Наша Україна” прийняла рішення про те, аби запропонувати Раді партії розглянути кандидатури П.ЖЕБРІВСЬКО та П.ПОРОШЕНКА на голову Ради партії.

Івано-Франківщина бачить на цій посаді І.ЮХНОВСЬКОГО або Ю.ЄХАНУРОВА.

Львівська обласна організація НСНУ під час рейтингового голосування визначила кандидатом на посаду голови Ради партії свого обласного лідера П.ОЛІЙНИКА. Водночас Львівський регіональний осередок НСНУ направив до Президента відкритого листа з проханням назвати того, кого він бачить головою Ради партії.

“Запорізька “Наша Україна” не буде проводити рейтингове голосування по кандидатурах на посаду голови Ради партії, а долю голови вирішуватимуть делегати від області під час засідання Ради партії”, - сказав народний депутат, голова Запорізької обласної організації НСНУ Юрій АРТЕМЕНКО. Нагадаємо, що Запоріжжя запропонувало Р.БЕЗСМЕРТНОГО, П.ПОРОШЕНКА та Ю.ЄХАНУРОВА як кандидатів на цю посаду.

Вінницька обласна організація ще до з’їзду визначилася з кандидатурою П.ПОРОШЕНКА на посаду голови Ради. Цю кандидатуру підтримує і Херсонська "Наша Україна".

В прес-службі нагадали, що в інтерв’ю радіо “Ера” народний депутат Ю. ЄХАНУРОВ сказав, що не збирається очолювати Раду партії, а до складу Президії обов’язково має увійти Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, аби забезпечити спадкоємність у партії, а також голова Статутного комітету Борис БЕСПАЛИЙ. “Ці дві людини мають бути своєрідним ядром Президії”, - запевнив Ю.ЄХАНУРОВ.