Ющенко наказав Тарасюку бути міністром далі

Указ датований 5 грудня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив міністрові закордонних справ України Борису ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати свої посадові обов`язки. Відповідний указ глави держави від 5 грудня розміщено на офіційному сайті Президента. Як йдеться в указі, таке рішення прийнято відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України. Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247-ма голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

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