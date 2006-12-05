Ющенко наказав Тарасюку бути міністром далі
16:20, 05 грудня 2006Політика
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Указ датований 5 грудня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив міністрові закордонних справ України Борису ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати свої посадові обов`язки.
Відповідний указ глави держави від 5 грудня розміщено на офіційному сайті Президента.
Як йдеться в указі, таке рішення прийнято відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України.
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247-ма голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.
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