Верховна Рада не чіпатиме завтра Гриценка

Верховна Рада завтра на пленарному засіданні не буде розглядати питання щодо відставки Анатолія ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав один з лідерів фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ, коментуючи зареєстрований проект постанови про відставку А.ГРИЦЕНКА (одним з ініціаторів проекту постанови є народний депутат від фракції Партії регіонів Олег КАЛАШНИКОВ).

Є.КУШНАРЬОВ наголосив, що народні депутати не мають права виступати з подібними ініціативами. За його словами, подання на відставку А.ГРИЦЕНКА має вносити у парламент виключно прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, «а такого подання немає».

Він наголосив, що у зв’язку з цим, «наскільки відомо, це питання не буде розглядатися».

Як відомо, посада міністра оборони є квотою Президента України.