Москва втрачає важелі впливу на Україну - російський політолог

Гострі заяви російського президента Дмитра МЕДВЕДЄВА на адресу його українського колеги Віктора ЮЩЕНКА демонструють, що Кремль втратив важелі впливу на Україну.

Таку думку в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловив російський політолог Дмитро ОРЄШКІН.

На його переконання, у відносинах із сусідами російське керівництво обирає дедалі різкішу риторику. Д.ОРЄШКІН також пояснює демонстративну заяву кремлівського лідера із початком виборчої кампанії в Україні. За словами експерта, “адже інших підстав немає: останніми тижнями з українського боку надходили швидше позитивні сигнали в двосторонніх відносинах. За газ заплачено, Патріарху КИРИЛУ під час візиту до України було виявлено повагу, його приймали на найвищому рівні”.

“На міжнародному рівні прийнято, що якщо велика країна, якою хотіла б бути Росія, намагається налагодити відносини з іншою країною, то вона, як правило, робить це дипломатичними каналами, не піднімаючи пилу. А тут підкреслюється прилюдний характер заяв, жорстка риторика”, - підкреслив російський політолог. З цього експерт робить висновок, що кремлівські засоби тиску на Україну потроху вичерпуються.

Він також нагадав, що перед минулими президентськими виборами в Україні Москва, як відомо, відкрито підтримувала кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА, але в більшості українського населення відверте втручання Кремля у внутрішню політику України викликало радше зворотну реакцію, і підтримка з півночі не допомогла тодішньому українському прем`єрові. “Роблячи ставку сьогодні на антиукраїнську риторику, Кремль може повторити ту ж саму помилку”, - вважає Д.ОРЄШКІН.

“Відсутність посла позбавить Росію дипломатичного механізму взаємодії. І мені, чесно кажучи, не зрозуміло, навіщо це”, - зазначив він.

Д.ОРЄШКІН навіть не виключив зв’язку між різким випадом Кремля і розвитком у справі про вбивство українського журналіста Георгія Гонгадзе. “Нові обставини у цій справі можуть спрацювати проти ЯНУКОВИЧА і значної частини політиків зі сходу України”, - зауважив Д.ОРЄШКІН і додав: “Москва ж розуміє, що команда ЮЩЕНКА має намір використовувати цю справу в передвиборчій кампанії”.

Як повідомляв УНІАН, глава РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ направив Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ звернення, в якому, зокрема, сказано, що «складається враження, що в Києві послідовно добиваються розриву економічних зв`язків, що склалися з Росією, насамперед у сфері енергетики». «В результаті під загрозу поставлено стабільне використання нашими країнами фактично єдиної газотранспортної системи, що забезпечує енергетичну безпеку Росії, України, багатьох європейських держав», - наголошується у зверненні.