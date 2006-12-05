Замість 15 хвилин Ющенко проговорив з Черновецьким годину

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ стверджує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО позитивно оцінює його діяльність на посаді мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, зокрема, повідомив, що сьогодні зустрічався з В.ЮЩЕНКОМ, і за цю годинну зустріч вони обговорювали як питання міста, так і “боротьби за владу”.

“Вона (зустріч – УНІАН) була проведена за моєю ініціативою. Запланована вона була на 15 хвилин, але тривала годину. І Президент України в присутності мого заступника Олеся ДОВГОГО і одного зі своїх помічників підтримав мене в моїх починаннях щодо турботи про киян. Я дістав позитивну оцінку своїм діям. Я говорю про це з повною відповідальністю ” – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Під час їхньої розмови, за словами мера, обговорювалися питання будівництва нових об`єктів у Києві, зокрема “олімпійського стадіону, затвердження меж паркових зон”. “Були й фрагментарні речі. Наприклад, про те, що новорічна ялинка буде поставлена раніше, ніж це робилося в попередні роки, і простоїть 45 днів. Президента дуже цікавить Київ”, - зазначив мер.

“Зустріч пройшла, неначе в нас є повне взаєморозуміння про те, що треба робити в Києві і що робиться. Дуже доброзичлива і одночасно відповідальна, оскільки ми говорили однією мовою”, - поділився Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Що ж до питання “боротьби за владу в Київраді”, то мер висловив жаль з приводу того, що відсутня кримінальна відповідальність в Україні за наклеп.

Серед опозиційних депутатів, як зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, є група людей, які розуміють і вникають в ситуацію в столиці, “а інші – це конкретна політика в боротьбі за владу. Без жодного розрахунку на те, що буде завтра. Це конкретно йдеться про політика БРОДСЬКОГО і ТИМОШЕНКО, куди вони підключили ще й ОМЕЛЬЧЕНКА, щоб розповідати “небилиці”.

“Жах ситуації в країні для чесних політиків полягає в тому, що сьогодні немає кримінальної статті за наклеп. Вона ліквідована. Сьогодні я говорив про це Президентові нашої країни під час розмови. Це просто жах. Я ніколи в своєму житті з такими речами не зустрічався”, - сказав мер Києва.

На завершення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ще раз підкреслив, що “Президент схвалив мої вчинки як мера міста Києва. Президент підтвердив ще раз, що він як вважав мене 15 років тому порядною людиною, так і вважає. Нічого в цьому сенсі не змінилося”.