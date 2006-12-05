Суд призупинив дію постанови ВР про відставку Тарасюка

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення призупинити дію постанови Верховної Ради про звільнення Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу особисто Б.ТАРАСЮК.

За його словами, вчора, 4 грудня, після того, як він отримав офіційну постанову ВР щодо свого звільнення, він подав позовну заяву до Шевченківського районного суду Києва, в якій стверджував, що постанова є незаконною і підлягає скасуванню. Він також подав клопотання про призупинення дії цієї постанови.

«Сьогодні Шевченківський районний суд ухвалив клопотання Б.ТАРАСЮКА задовольнити і призупинити дію постанови ВР про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ», - сказав він.

Він зазначив, що ухвала суду є обов’язковою для виконання.

Аргументуючи своє подання до Шевченківського суду, Б.ТАРАСЮК зазначив, що “суб’єктом законодавчої ініціативи був неналежний суб’єкт”, і це суперечить Конституції і законодавству України.

«Стаття 19 Конституції закликає всіх посадових осіб дотримуватися Конституції і законів України. В даному разі я стверджую, що закон України був порушений, був неналежний суб’єкт подання проекту постанови», - сказав він. Б.ТАРАСЮК також зазначив, що було порушено процедуру порядку звільнення міністрів, які призначаються за поданням Президента.

Окрім цього, Б.ТАРАСЮК вважає, що було порушено регламент ВР при розгляді цього проекту постанови.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що звернувся до суду для того, щоб «не дати втрутитися у повноваження Президента».

Стосовно того, чи не буде йому психологічно важко працювати в уряді, Б.ТАРАСЮК сказав: «У мене нормальні нерви».

У свою чергу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА зазначила, що у зв’язку з тим, що Шевченківський райсуд призупинив дію постанови ВР про звільнення Б.ТАРАСЮКА, Президент ухвалив рішення про те, що Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати свої обов’язки. «Це означає, що указ Президента підтверджує правовий статус міністра закордонних справ Б.ТАРАСЮКА».

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247-ма голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Б.ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати обов’язки міністра закордонних справ України.

Б.ТАРАСЮК призначений в уряд за квотою Президента.