Мороз всю брудну роботу перекладає на Мартинюка?

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ назвав “несерйозним” проект постанови про звільнення міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА, зареєстрований у Верховній Раді.

“Жодним законом України і Конституцією окремий народний депутат не уповноважений ініціювати таке питання. Тим більше, коли це торкається міністра оборони, який призначається за квотою Президента України. Але навіть якби це не була квота Президента, окремий народний депутат не може цього робити”, - пояснив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ, слова якого цитує прес-служба “Нашої України”

При цьому депутат додав: “Якщо це спробують розігрувати “антикризовики”, то це чергова ілюстрація того, наскільки напролом вони сьогодні хочуть діяти. Я дуже сподіваюся, що у них збереглося хоч якесь відчуття міри, хоча, якщо чесно, мало на це схоже”.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ підтвердив, що якщо "антикризова" коаліція ініціюватиме відставку міністра оборони, “Наша Україна” таке рішення не підтримає. Він також відзначив, що щоразу при голосуванні з подібних питань голова ВО Олександр МОРОЗ зникає і “всю брудну роботу перекладає на плечі МАРТИНЮКА, а він безцеремонно цю брудну роботу виконує. Тому припускаю, що якщо голосуватимуть по відставці ГРИЦЕНКА, то проводитиме засідання МАРТИНЮК”.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстрований проект постанови про звільнення міністра оборони А.ГРИЦЕНКА. Автори - народні депутати Олег КАЛАШНІКОВ (фракція Партії регіонів), Ігор АЛЕКСЄЄВ (фракція Компартії), Василь ВОЛГА (фракція Соцпартії).