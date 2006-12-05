Черновецький: Омельченко вдає з себе дурника

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ назвав «брехнею» і «провокацією» все, що говорить екс-мер столиці Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО на його адресу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів, як він оцінює заяву О.ОМЕЛЬЧЕНКА про те, що розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про підвищення з 1 грудня комунальних тарифів є незаконним, і його заклик до киян не платити за них.

“Те, що робить сьогодні ОМЕЛЬЧЕНКО… це чиста брехня. Кияни невдовзі переконаються у тому, що все, що він вважає своєю заслугою, здійснюватиметься… ну, як мінімум в 2 рази швидше, це раз. По-друге, він відкрито бреше і робить це провокаційно. Все, що він каже, побудовано в провокаційному порядку. Кожне слово не просто злість, як це було раніше, а сьогодні він налаштований на провокації. Це чиста провокація», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також порадив О.ОМЕЛЬЧЕНКУ, оскільки він «дуже багата людина», «хоча так, сам по собі, вдає із себе дурника», подумати над тим, чи варто не платити. За його словами, «єдина людина, до якої можуть бути застосовані заходи, якщо він не платитиме за комунальні послуги – це він (О.ОМЕЛЬЧЕНКО)». «Доведеться платити і йому», - переконано додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Що стосується того, що останнім часом О.ОМЕЛЬЧЕНКО часто з`являється на телеканалах і з інтерв`ю у ЗМІ, мер сказав, що «всі ці передачі дорого коштують, і всі канали сьогодні працюють, куди він може проникнути виключно за його готівку. Я в цьому впевнений».