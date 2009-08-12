Рада національних товариств здивована мовчанням Тимошенко, Ющенка і Литвина

Рада національних товариств України здивована мовчанням вищих посадових осіб держави з приводу заяв та дій мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА.

Про це йдеться у зверненні до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, переданому агентству УНІАН.

Як зазначається у зверненні Ради національних товариств України, “на жаль, українське суспільство і керівництво держави не обурилося ксенофобськими висловлюваннями міського голови Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА”. У ньому наголошується, що йдеться про “образу гідності євреїв - громадян України, що для певних верств населення може служити мотивом для розпалювання міжнаціональної ворожнечі і негативного ставлення до євреїв”.

У зверненні міститься прохання “дати юридичну оцінку висловлюванням С.РАТУШНЯКА”. “Чи може людина, яка ображає гідність цілого етносу, займати державну посаду? В європейських країнах за такі висловлювання людей знімають з державних посад або вони самі подають у відставку”, - сказано у зверненні.

Під зверненням підписалися близько 15 представників громадських організацій.