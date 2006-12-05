Ющенко задоволений роботою Міноборони і підтримує Гриценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО задоволений роботою керівництва Міністерства оборони і підтримує Анатолія ГРИЦЕНКА на посаді міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у виступі перед офіцерським складом Збройних Сил України.

«Я підтримую курс глибокого реформування національних оборонних сил України, який реалізовує сучасне керівництво Міністерства оборони й особисто міністр Анатолій ГРИЦЕНКО», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я наполягаю на додержанні законодавчою і виконавчою владою єдиної мети – сформувати сучасну армію, яка відповідатиме відповідним європейським стандартам за рівнем бойової підготовки, за рівнем ефективності, оснащеності, і власне - захищеності», - підкреслив Президент.

Він закликав відповідальні політичні сили забезпечити спокійні умови для реформи армії та відмовитись від спроб політизувати її діяльність. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що армія не може бути полем для політичних ігор.