Блок Тимошенко запровадив правило ”жовтої картки”

20:14, 05 грудня 2006
Політика
1165

Головне - не кількісний склад, а монолітність

Блок Юлії Тимошенко розробив нові положення для членів фракцій у обласних, міських та районних радах: якщо депутат двічі проголосував урозріз із фракцією, остання має право позбавити його партійно-депутатського членства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Кіровограді повідомив народний депутат від БЮТ Валерій КАЛЬЧЕНКО.

За його словами, відповідне рішення було погоджено фракцією БЮТ у парламенті після обговорення поведінки депутатів, які голосували за відставку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

„Для нас головне - не кількісний склад, а монолітність нашої команди. Нехай ми ризикуємо втратити деяких партійних членів, але робота має бути дисциплінованою і колегіальною, рішення фракції повинні чітко виконуватись”, - підкреслив В.КАЛЬЧЕНКО.

Водночас, на його думку, ініціативу із самовисуванням на виборах Кіровоградського міського голови деяких членів БЮТ не можна кваліфікувати як порушення внутрішньої фракційної дисципліни.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter