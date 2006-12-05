Блок Тимошенко запровадив правило ”жовтої картки”

Блок Юлії Тимошенко розробив нові положення для членів фракцій у обласних, міських та районних радах: якщо депутат двічі проголосував урозріз із фракцією, остання має право позбавити його партійно-депутатського членства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Кіровограді повідомив народний депутат від БЮТ Валерій КАЛЬЧЕНКО.

За його словами, відповідне рішення було погоджено фракцією БЮТ у парламенті після обговорення поведінки депутатів, які голосували за відставку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

„Для нас головне - не кількісний склад, а монолітність нашої команди. Нехай ми ризикуємо втратити деяких партійних членів, але робота має бути дисциплінованою і колегіальною, рішення фракції повинні чітко виконуватись”, - підкреслив В.КАЛЬЧЕНКО.

Водночас, на його думку, ініціативу із самовисуванням на виборах Кіровоградського міського голови деяких членів БЮТ не можна кваліфікувати як порушення внутрішньої фракційної дисципліни.