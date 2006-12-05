Жебрівський: Бюджетний комітет ВР проігнорував зауваження Президента

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту прийняти проект Закону про Держаний бюджет України на 2007 рік, не врахувавши зауваження Президента України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань бюджету, член фракції “Наша Україна” Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.

За його словами, керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК на засіданні бюджетного комітету поінформував депутатів про зауваження Глави держави , але вони не були розглянуті Комітетом.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав листа до Верховної Ради, в якому просить доопрацювати проект закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік», врахувавши ряд його пропозицій.

Як зазначає глава держави, при доопрацюванні зазначеного проекту закону деякі принципові, надзвичайно важливі для широких верств населення позиції урядом не враховано.

Зокрема, йдеться про прогнозоване у 2007 році різке зменшення темпів зростання реальних доходів населення порівняно з 2005 та 2006 роками; належне фінансування Збройних сил України; недопущення «ручного» управління у процесі виконання бюджету, а також запобігання уникненню сплати податку на додану вартість при імпорті товарів в Україну.

За словами В.ЮЩЕНКА, врахування його пропозицій щодо цих питань дозволить вирішити «низку важливих для українського суспільства проблем, приведе до зростання добробуту громадян, підвищення прозорості державного управління і довіри до державної влади».