Янукович називає Тарасюка безвідповідальним

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ називає Бориса ТАРАСЮКА «безвідповідальним» за те, що він заперечує в суді рішення Верховної Ради про його відставку з посади міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Вашингтоні.

«Це ще раз підтверджує, що ця людина безвідповідальна», - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що «безвідповідально» шукати можливість заперечувати подібні рішення парламенту.

Водночас, вчора в Центрі стратегічних міжнародних досліджень В.ЯНУКОВИЧ назвав Б.ТАРАСЮКА «фахівцем». «Він (Б.ТАРАСЮК – УНІАН) фахівець вищого гатунку і до нього як до міністра великих питань не було. Було єдине питання – політичне: що треба бути або в уряді в коаліції, або в опозиції», - зокрема сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання одного з американських учасників заходу щодо відставки Б.ТАРАСЮКА.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення припинити дію ухвали Верховної Ради про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Аргументуючи своє подання до Шевченківського суду, Б.ТАРАСЮК зазначив, що були порушені процедура порядку звільнення міністрів, які призначаються за представленням Президента і регламент ВР при розгляді даного проекту ухвали.