Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка

Московський "Спартак" в матчі останнього туру групи В футбольної Ліги чемпіонів переміг португальський "Спортінг" в Лісабоні з рахунком 3:1 і продовжить після зимової паузи євросезон в Кубку УЕФА.

"Спартак" і "Спортінг" набрали по п`ять очок в шести матчах групового турніру, але москвичі розташувалися на рядок вище в таблиці, оскільки в очних поєдинках з лісабонцями отримали перемогу і зіграли в Москві внічию. Перше місце в групі В зайняла німецька "Баварія", що удома завершила внічию з рахунком 1:1 матч 5-го туру з італійським "Інтером". На рахунку мюнхенців у результаті 12 набраних очок, а у міланців - 10. Обидва ці клуби вишли в стадію плей-офф турніру.

Підсумкове положення команд в групі В: 1. "Баварія" - 12 очок; 2. "Інтер" - 10; 3. "Спартак" - 5; 4. "Спортінг" - 5.

У групі А Ліги чемпіонів фаворити - англійський "Челсі" і іспанська "Барселона" - з рахунком 2:0 на своїх стадіонах переграли відповідно болгарський "Лєвські" і німецький "Вердер" і вийшли в 1/8 фіналу. "Аристократи" в Лондоні повністю контролювали хід гри, а перший м`яч у ворота софійської команди забив українець Андрій Шевченко. "Лєвські" в шести матчах турніру не зміг набрати жодного очка.

Підсумкове положення команд в групі А: 1. "Челсі" - 13 очок; 2. "Барселона" - 11; 3. "Вердер" - 10; 4. "Лєвські" - 0.

Команда, що вийшли з групи З в 1/8 фіналу команди, як і ті, що перейшли в Кубок УЕФА клуби визначилися до 6-го туру, тому ніяких змін матчі вівторка до розстановки команд тут не внесли. Лідери - англійський "Ліверпуль" і голландський ПСВ "Ейндховен" - останні матчі програли відповідно в гостях і удома. Голландців "образив" французький "Бордо" - 1:3, а англійці, першими забивши в Стамбулі, все ж таки програли Галатасараю - 2:3.

Підсумкове положення команд в групі З: 1. "Ліверпуль" - 13 очок; 2. ПСВ "Ейндховен" - 10; 3. "Бордо" - 7; 4. "Галатасарай" - 4.

У групі D іспанська "Валенсія", що раніше вирішила завдання виходу в плей-офф, напіврезервним складом програла в Римі італійською "Ромі" - 0:1. Донецький "Шахтар" вивіз нічию з Греції після матчу з місцевим "Олімпіакосом" - 1:1. Це дозволить українській команді продовжити виступ в Кубку УЕФА.

Підсумкове положення команд в групі D: 1. "Валенсія" - 13 очок; 2. "Рома" - 10; 3. "Шахтар" - 6; 4. "Олімпіакос" - 3.

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