Екс-директор Дніпропетровської ОДТРК розповість про голодування 18 журналістів

У Москві 18 серпня відбудеться прес-конференція колишнього генерального директора Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії, голови Постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань взаємодії з громадськістю і ЗМІ Вікторії ШИЛОВОЇ на тему: «Проблеми свободи слова в Україні. Голодування 18 журналістів Дніпропетровської облтелерадіокомпанії».

Прес-конференція пройде в «Білому залі» Центрального Будинку журналістів за адресою: Никітський бульвар, 8-а. Початок прес-конференції о 12.00.

Організатори заходу заявляють про безпрецедентний тиск на телеканал з боку адміністрації області.

21-24 липня 2009 року 18 журналістів Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії провели акцію голодування на знак протесту проти цього. Впродовж декількох місяців рух на рахунках телерадіокомпанії був призупинений. За вісім місяців поточного року Дніпропетровська ОДТРК пройшла через 10 перевірок контролюючих органів. Представники Дніпропетровської обласної державної адміністрації так і не зустрілися з голодуючими журналістами, стверджують організатори прес-конференції.

24 липня 2009 року була звільнена генеральний директор Дніпропетровскої ОДТРК В.ШИЛОВА.

Акцію протесту тележурналістів підтримали кілька громадських організацій Дніпропетровської області.

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