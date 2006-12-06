Тарасюк сильно здивував Януковича

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір обговорити ситуацію, що склалася з відставкою міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА, з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ та головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ після свого повернення до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН,, про це прем’єр заявив у Вашингтоні, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, «в результаті цих консультацій має бути знайдено спільне і узгоджене рішення».

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що він здивлований рішенням Б.ТАРАСЮКА оскаржувати свою відставку. «Я вважаю, що в таких умовах керівник такого міністерства повинен розуміти політичну відповідальність перед державою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ назвав Б.ТАРАСЮКА «безвідповідальним» за те, що він заперечує в суді рішення Верховної Ради про його відставку з посади міністра.

Спілкуючись з журналістами у Вашингтоні, прем’єр підкреслив, що «безвідповідально» шукати можливість заперечувати подібні рішення парламенту.